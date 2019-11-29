РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. В Королеве 3 декабря пройдет заседание общественного совета по спорту, сообщается в Instagram-аккаунте городского комитета по физической культуре, спорту и туризму.

«Третьего декабря состоится Заседание общественного совета по спорту при администрации городского округа Королев. На нем обсудят вопросы увековечения памяти выдающихся спортсменов городского округа Королев, установки мемориальных досок», – говорится в сообщении.

Также участники обсудят создание муниципальной спортивной школы по футболу.

Заседание состоится в 17:00 на стадионе «Вымпел» в секторе С на западной трибуне. Принять участие в заседании могут все желающие.