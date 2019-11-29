РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе девятой производственной линии на заводе снеков PepsiCo в подмосковной Кашире, передает корреспондент РИАМО.
Вместе с главой региона на кнопку запуска производства нажал президент PepsiCo по России, Беларуси, Украине, Кавказу и Центральной Азии Нил Старрок. После этого губернатор пообщался с сотрудниками цехов и попробовал готовые чипсы. На новой линии будут производить около 20 тысяч тонн чипсов Lay’s в год. Инвестиции в проект составили около 2,4 миллиарда рублей. Работать на линии будут около 100 человек.
Старрок поблагодарил команду губернатора и администрацию за поддержку.
«За счет этой новой линии этот завод стал крупнейшим в мире», — отметил Старрок.
Подмосковный завод является крупнейшим в мире. Он выпускает более 200 видов закусок - всего около 120 тысяч тонн в год. Продукция реализуется по всей России и экспортируется в Белоруссию, Монголию, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. Всего на предприятии работает более 900 человек.
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