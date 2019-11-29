РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе девятой производственной линии на заводе снеков PepsiCo в подмосковной Кашире, передает корреспондент РИАМО.

Вместе с главой региона на кнопку запуска производства нажал президент PepsiCo по России, Беларуси, Украине, Кавказу и Центральной Азии Нил Старрок. После этого губернатор пообщался с сотрудниками цехов и попробовал готовые чипсы. На новой линии будут производить около 20 тысяч тонн чипсов Lay’s в год. Инвестиции в проект составили около 2,4 миллиарда рублей. Работать на линии будут около 100 человек.

«Они запустили новую линию по производству чипсов, до этого снеки запускали. Каждый год мы видим новые инвестиции. Стабильность - признак мастерства. Необходимо создавать новые кафедры в колледжах, нужны компетенции, которые нарасхват на таких предприятиях. В мае начинают уже третью линию собирать. Уже успели пообщаться с сотрудниками», - сказал Воробьев.

Старрок поблагодарил команду губернатора и администрацию за поддержку.

«За счет этой новой линии этот завод стал крупнейшим в мире», — отметил Старрок.

Подмосковный завод является крупнейшим в мире. Он выпускает более 200 видов закусок - всего около 120 тысяч тонн в год. Продукция реализуется по всей России и экспортируется в Белоруссию, Монголию, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. Всего на предприятии работает более 900 человек.