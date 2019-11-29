РИАМО - 29 ноя. На территории Подмосковья в пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, региональные дорожные службы перевели на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московскую область надвигается циклон, с 13:00 29 ноября по 18:00 30 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах существует высокий риск образования наката и гололедицы.

«При необходимости для обработки потенциально опасных участков дорог будет направлено порядка 350 единиц техники, все комбинированные машины загружены пескосоляной смесью. Осуществляется контроль состояния сети с учетом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что в пятницу уже была проведена предварительная обработка региональных дорог.

С 1 ноября дорожные службы перешли на зимнее содержание, в рамках которого проводится очистка и обработка проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек. В обработке дорожной сети задействуют более 4,4 тысячи единиц спецтехники и порядка 1,7 миллиона тонн пескосоляной смеси.

Куда жаловаться на уборку снега в Подмосковье>>