РИАМО - 29 ноя. Корпус №35 в жилом комплексе «Царицыно» достроят согласно существующему проекту, поэтому дольщики получат помещения именно той площади, какую покупали у прежнего застройщика, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В комитете Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов и контролю в области долевого строительства состоялось совещание с участием представителей инициативной группы граждан корпуса №35 и конкурсного управляющего АО «МКХ». Дольщики выразили беспокойство, что новый застройщик проведет перепроектирование административного здания и люди получат помещения меньшей площади.

«Перепроектирование корпуса проводиться не будет. В целом площадь здания и статус нежилого останутся такими, какими были определены в первоначальной проектной документации. Те помещения, которые указаны у граждан в ДДУ, и будут им предоставляться после ввода объекта в эксплуатацию новым застройщиком – победителем торгов», – сказала заместитель председателя комитета Екатерина Храмова.

Восстановление прав дольщиков недостроенного административного корпуса по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7, корпус 35, возможно через его реализацию на торгах. Победитель берет на себя обременения по передаче помещений гражданам после завершения строительства объекта. Для достройки корпуса и передачи помещений гражданам городская организация планирует принять участие в торгах.

Условия торгов в настоящее время находятся в стадии разработки. Положение о торгах будет опубликовано на сайте Fedresurs.ru в разделе «Банкротства», ориентировочно это произойдет до февраля 2020 года. Оценка недостроенного корпуса сейчас находится в стадии завершения.

Как отметила Храмова, следующее совещание в аналогичном составе планируется провести после утверждения положения о торгах.