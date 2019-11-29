РИАМО - 29 ноя. Зима в столице начнется с мороза до минус 5 градусов днем, но затем, к концу первой недели декабря, вновь придет потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

«Похолодание на Русской равнине будет резким. В Москве в субботу и в начале ночи на воскресенье еще продержится оттепель, а уже к утру столбики термометров понизятся до минус 1 градуса. Арктическое вторжение нарушит привычный суточный ход температуры – в течение дня станет еще на пару градусов прохладнее», – говорится в сообщении.

В начале зимы погода будет неустойчивой. На неделе температура днем будет составлять минус 5-3 градуса, а 4 и 6 декабря снова ожидаются оттепели.