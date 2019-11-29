РИАМО - 29 ноя. Разработанные столичными учителями сценарии уроков по информационной грамотности, технологии, алгебре, литературе и физической культуре стали самыми популярными нынешней осенью в библиотеке «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стать информационно грамотным — этот сценарий метапредметного урока создали учителя школы №121. За первые три месяца учебного года им воспользовались более трех тысяч раз. Урок знакомит школьников с информационным текстом, учит правильно искать данные и работать с таблицами, а также структурировать знания о животных», — говорится в сообщении.

Более 1,2 тысячи раз скачали сценарий урока физкультуры для третьеклассников. На таком уроке школьники научатся отличать гимнастические упражнения от акробатических, узнают, как в древности детей учили метать копья, стрелять из лука.

Педагог кадетской школы-интерната №5 разработал сценарий урока для подготовки к ЕГЭ, урок также подойдет для учеников младших классов, которые готовятся к олимпиадам. Сценарий этого урока скачали более 1 тысячи раз.

Кроме этого, осенью были популярны уроки, посвященные «Слову о полку Игореве» и оформлению интерьера дома.

Проект МЭШ стартовал 2016 году и в настоящее время охватывает все школы столицы. В общем доступе библиотеки МЭШ содержится свыше 770 тысяч электронных учебных материалов, а к электронному дневнику ежедневно обращаются более 500 тысяч родителей.