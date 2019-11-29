РИАМО - 29 ноя. С начала года УК «Региональный оператор» на территории Сергиево-Посадского, Каширского и Рузского кластеров установил 50 тысяч серых контейнеров для мусора, это на 30% больше плановых показателей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Пятидесятитысячный серый контейнер был установлен в Каширском кластере, в городском округе Серебряные Пруды, деревня Курбатово», - уточняется в сообщении.

В регионе также ведется установка синих контейнеров для сбора фракций, пригодных для вторичной переработки. С начала года было установлено почти 10 850 таких контейнеров.

Количество серых и синих баков определяется исходя из формируемых объемов отходов. Пока серые контейнеры более востребованы.

«На наш взгляд, со временем, когда люди привыкнут к раздельному сбору, это соотношение будет менять в сторону увеличения синих баков», - сказал представитель УК «Региональный оператор».

До конца года в населенных пунктах Подмосковья будет установлено еще 7 тысяч синих контейнеров. Из них 3 тысячи появятся на тех контейнерных площадках, где отходов образуется больше, чем предусмотрено нормативом.

Вывоз отходов производиться разными мусоровозами, которые доставляют их для последующей сортировки на специализированные предприятия, в том числе на комплекс переработки отходов в Мячково Коломенского городского округа.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. Мусор на контейнерных площадках собирают в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.