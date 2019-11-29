РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. Новогодние елки зажгут 1 декабря в трех парках подмосковных Люберец в рамках программы «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы парков культуры и отдыха горокруга.

«Всего два дня остается до открытия самого сказочного сезона – «Зима в Подмосковье». 1 декабря в Центральном парке, парке «Наташинские пруды» и в Томилинском парке Сказок одновременно зажгутся елки», – говорится в сообщении.

Зажжение елок пройдет в 18:00. Также в парках жителей ждут яркая праздничная программа: любимые песни, веселые хороводы, угощения, фотозоны, парад Снегурочек.