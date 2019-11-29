РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. Будущие родители смогут посетить перинатальный центр Мытищинской городской клинической больницы в рамках Дня открытых дверей 30 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Будущие родители смогут побывать во всех отделениях, посмотреть палаты и родовые боксы, познакомиться со специалистами, которые ответят на все вопросы: о плюсах и минусах эпидуральной анестезии, почему так важна вакцинация новорожденных и что таит в себе грудное молоко мамы», – говорится в сообщении.

Все роды в МГКБ проходят по полису ОМС бесплатно, возможны и контрактные роды с выбором врача. Начиная с 1 сентября, женщины, родившие в перинатальном центре, получают выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Главное условие – быть гражданином РФ.

Еще одно новшество, которое пользуется большой популярностью, – кабинет ЗАГСа. Находясь в перинатальном центре мамы могут оформить все необходимые документы практически сразу после рождения малыша.

Обо всем подробнее расскажут 30 ноября на Дне открытых дверей. Мероприятие состоится в 10:00 по адресу: город Мытищи, улица Коминтерна, владение 24, перинатальный центр МГКБ. Телефон для справок: +7(495)586-41-88.