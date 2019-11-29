РИАМО - 29 ноя. Пешеходные переходы через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги планируют построить до 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу совмещать, где это необходимо, строительство пешеходных переходов через проезжую часть дорог и параллельно идущие железнодорожные пути для удобства пешеходов» - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новый переход появится в районе улицы Яблочкова, дома 35Г - 37Г. Он обеспечит передвижение пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД в районе гостиницы «Молодежная». Сейчас там существует только подземный переход через Дмитровское шоссе.

Еще один переход будет построен на Дмитровском шоссе в районе дом 5 - дом 7, корпус 2. Здесь оборудован наземный переход через Дмитровское шоссе со светофорным регулированием, что ограничивает движение автотранспорта по Дмитровскому шоссе.

В этом районе расположено множество социальных, торговых объектов, школы, дошкольные учреждения, поликлиники. Недавно была построена поликлиника на улице Яблочкова. Новый пешеходный переход обеспечит передвижение пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД.

Также надземный пешеходный переход построят на Дмитровском шоссе в районе дома 29.