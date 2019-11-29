РИАМО – 29 ноя. Около 400 пенсионеров Реутова регулярно принимают участие в акциях губернаторской программы «Активное долголетие», получая на безвозмездной основе более 10 услуг, в числе которых экскурсионные программы, занятия физкультурой и спортом, творческие секции, медосмотры, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» 369 представителей старшего поколения Реутова посещают занятия различных секций и кружков, а также мероприятия, организованные муниципальным фондом социальной поддержки населения и администрацией города», – сказал Каторов.

Он напомнил, что губернаторская программа «Активное Долголетие» рассчитана на людей старшего поколения – женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которых в городе насчитывается свыше 22 тысяч человек.

Среди наиболее востребованных направлений – курсы компьютерной грамотности, занятия творческих студий и спортивные тренировки.

«Так, к примеру, на бесплатное посещение бассейна записались 244 человека, различного вида физкультурные тренировки пользуются популярностью у 625 пенсионеров, в туристических поездках по ближайшим городам Подмосковья с начала реализации программы побывали 284 человека. При этом пожилые реутовчане предпочитают посещать сразу несколько занятий по различным направлениям», – отметил Каторов.

Кроме того, что каждый четверг проводится Единый день «Активного долголетия», включающий в себя первичное медицинское обследование сотрудниками поликлиники №1 Центральной городской клинической больницы с обязательным осмотром терапевта, офтальмолога, снятием ЭКГ и проведением анализа крови.

«Медицинское обследование уже прошли 266 жителей пожилого возраста нашего города», – добавил Каторов.

Одними из первых в Подмосковье 1 октября текущего года в Реутове открылись два клуба активного долголетия. Один клуб с кинозалом на 50 мест расположен на улице Войтовича, дом №3, второй – на улице Новая, дом №3. До конца года будет открыт еще один клуб на Юбилейном проспекте, дом №30/2 для охвата жителей южной части города.

Заявки на участие в программе пенсионеры Реутова могут подать посредством личного обращения в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» и по телефону: 8(495)528-17-75, через мобильное приложение «Соцуслуги» или через общий сайт. Заявления на медицинское обследование подаются на электронный адрес: reutdolgoletie@yandex.ru.

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