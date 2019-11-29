РИАМО - 29 ноя. В Коломенском городском округе в пятницу закрыли мусорный полигон «Воловичи», это стало возможным после того, как заработал на полную мощность современный комплекс по переработке отходов КПО «Юг», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Жителей Коломны ранее сильно беспокоил вопрос закрытия этого мусорного полигона, образца «советского периода», задачу закрыть свалку «Воловичи» в эту пятницу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы с главой Коломны поставленную задачу выполнили и сегодня полигон закрыли, отходы сюда поступать больше не будут», - отметил Хромушин.

Полигон «Воловичи» эксплуатировался почти 30 лет с 1990 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV-V класса опасности. Общий объем принятых за все время отходов оценивается 2,3 миллиона тонн.

Суммарная площадь полигона составляет 23,1 гектара.

Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства утверждена инвестиционная программа полигона ТКО «Воловичи». В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду запланированы мероприятия по строительству системы дегазации тела полигона, разработка проекта реконструкции и рекультивации, строительство системы сбора и очистки фильтрата.

«В 2013 году в регионе действовало 39 полигонов, общей площадью около 700 гектаров - половина территории Садового кольца Москвы. На них было захоронено около 120 миллионов тонн отходов. Сегодня закрыли 25-й полигон, с закрытием полигона «Воловичи» продолжают временно функционировать лишь 14 полигонов, через несколько дней закроем 26-й полигон ТБО в Егорьевске», - добавил Хромушин.

Он подчеркнул, что в регионе останется всего 13 полигонов, из которых 10 окончательно будут закрыты к 2030 году, а три будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

По его словам, проблема утилизации отходов накапливалась десятилетиями и досталась Подмосковью от прошлых поколений.

«Сейчас этот вопрос стоит остро, и нам нужно исправлять ситуацию, которая назревала долгие годы. Мы подошли к проблеме, когда жители некоторых районов Подмосковья уже испытывали сложности от соседства с давно существующими свалками», - отметил Хромушин.

Ранее после завершения монтажа технологических линий и пуско-наладочных работ для отладки узлов сортировочного оборудования в режиме «под нагрузкой» был введен в эксплуатацию комплекс по переработке твердых коммунальных отходов КПО «Юг». На новом предприятии применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать мусор.

Современное оборудование на КПО «Юг» позволяет извлекать более 55% из ТКО, в том числе 20% (60 тысяч тонн в год) вторичных материальных ресурсов (стекло, бумага, картон, черный и цветной металлы, ПЭТ и иные полимеры), которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный оборот и 35% (105 тысяч тонн в год) отходов, пригодных для компостирования, из которых можно получить технический грунт, пригодный для рекультивации действующих полигонов и использовать при благоустройстве территорий.

Сегодня в области реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого полигонами ущерба: на всех действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной и активной дегазации. Активная дегазация предусмотрена на девяти из 15 полигонов: «Алексинский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Непейно», «Ядрово», «Шатурский», «Торбеево», «Тимохово», в том числе «Воловичи».