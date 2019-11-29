РИАМО – 29 ноя. В конце 2020 года в ряде регионов России начнут тестировать специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении транспорта, сообщает РИА Новости.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора в наушниках, или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», – сказал вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.

Он добавил, что целевой аудиторией нового приложение станет молодежь. Подростки и молодые люди чаще всех используют свои смартфоны, к примеру, по пути в школу или университет.

Программа станет частью проекта «Автодата». Эта платформа будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это будут сведения об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях и другое.

Система на базе ИИ будет собирать данные «умных» светофоров на расстоянии 100-200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать и показывать всю информацию в приложении.

Тестирование системы планируется начать в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях к концу 2020 года.