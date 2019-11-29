Гольяново известно как самый криминальный район Москвы. Оно не раз попадало в рейтинг опаснейших мест мира для туристов, которым советовали беречь кошельки и ходить по его улицам, не поднимая головы. При этом район продолжает оставаться одним из наиболее густонаселенных в Восточном административном округе. Местные жители рассказали РИАМО, как за Гольяновом закрепилась дурная слава и почему они не хотят отсюда переезжать.

Московский Бронкс

По словам жительницы района Татьяны, первое упоминание о нем пришлось еще на XVII век. «Бабушка рассказывала, что название «Гольяново» пошло от небольших рыб – гольянов, которые водились в здешних реках», – вспоминает она. В состав Москвы район вошел в 60-х годах, однако его жители сходятся во мнении, что настоящую славу он обрел уже после активной застройки – в «лихие 90-е».

«Говорят, здесь царила измайловско-гольяновская группировка, а один из ее лидеров даже стал прототипом Саши Белого из «Бригады». Достижение так себе, но какое место – такая и слава», – рассказывает педагог Алексей.

«Район считается спальным, но у меня это слово ассоциируется с многоэтажками и медленным темпом жизни, а Гольяново – это какой-то московский Бронкс», – добавляет 34-летний Иван.

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«Четверть района сидела»

Алексей, проживший в Гольянове 25 лет, считает, что безопаснее всего в так называемой Старухе – части района, что проходит вдоль парка Лосиный остров. Зато тем, кто забрел вечером на улицу Алтайскую, лучше смотреть в оба.

«Лично я с ножом хожу и бояться не собираюсь. Здесь засилье маргиналов – четверть района сидела. Далеко ходить не надо: мой сосед убил двух человек, а на детской площадке некоторые прямо днем принимают наркотики. Помню, на маму орали матом у подъезда, а когда я вышел, то сразу был окружен десятками мигрантов, их тут море», – рассказывает он.

Тем не менее, если сравнить Гольяново сейчас и 10 лет назад, то приятные перемены сразу бросятся в глаза, отмечает еще один старожил. Тут не раз угоняли машины и срывали с шей прохожих украшения. «Как-то я видел на рынке труп, валяющийся среди коробок из-под овощей, – добавляет Алексей. – Еще слышал историю, будто бандиты отрезали мужику голову и оставили на улице в пакете…»

Борьбу с преступностью, по его мнению, осложняет и недостаточное количество полицейских патрулей. Исключение составляет территория у ближайшей станции метро «Щелковская», но и там встречаются пьяные дебоширы.

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Развлечения для смелых

Несмотря на стереотипы, смелым туристам все же стоит заглянуть в Гольяново. Излюбленное место для отдыха местных – Гольяновский пруд, созданный на месте старого болота еще в 80-е годы и окруженный тротуарными дорожками. «Как фанат музыки 90-х, я не могу пройти мимо ближайшего парка, где «Звери» сняли клип на песню «Дожди-пистолеты», – делится Анастасия.

«Лично меня раздражает ярмарка на Гольяновском пруду. Согласно опросам, она мешает 82% населения, но ее все равно строят, лишая район зелени», – добавляет Алексей.

В числе достопримечательностей – храм Зосимы и Савватия, фонтан на пересечении Уссурийской и Хабаровской улиц. Зимой же любители экстрима окунаются в прорубь на Бабаевском пруду.

«У Гольяново есть свое очарование и история. Например, мой муж любит искать в районе рестораны, в которых на собственной шкуре можно прочувствовать бандитскую эстетику. При этом я абсолютно не понимаю, откуда берутся стереотипы про криминал. За три года жизни ни разу с ним не сталкивалась», – говорит одна из жительниц.

Противовесом зеленому парку и местному колориту, по мнению жителей, выступает множество фабрик и заводов, которые портят экологию района. Здесь находится промзона «Калошино», входящая в тройку лидеров по выбросу ядовитых веществ в атмосферу столицы, ТЭЦ-23 «Мосэнерго» и другие предприятия.

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Опасный вокзал и дешевое жилье

Как считают жители района, опасный контингент сюда привлекают низкие цены на жилье. В основном приезжие снимают квартиры в многоэтажках, которыми застроен район. Покупка собственной недвижимости обойдется в сумму от 6 миллионов рублей, а то и меньше.

Влияет на ситуацию и автовокзал пригородного и междугороднего сообщения, который облюбовали криминальные «гастролеры». «После его реконструкции стало лучше, а так – постоянные кражи, живущие внутри бомжи, от которых разит за километр, и дикое количество пивных, причем забитых до отказа. Помню, в одной из них собиралось много трансвеститов. Было забавно», – рассказывает Виктор, который прожил в районе более 15 лет.

По его словам, с транспортным сообщением в Гольянове дело вообще обстоит противоречиво: «С одной стороны, у нас ездят и автобусы с электоробусами, и маршрутки, с другой – в час пик до метро «Щелковская» я добираюсь полчаса как пешком, так и на транспорте, потому что дороги парализуют пробки, а на саму станцию не пройти из-за потока с вокзала. Замкнутый круг».

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Посиделки с салатами и пролетарский шик

Местная жительница Мария также отмечает, что в плане инфраструктуры Гольяново мало чем отличается от других спальных районов Москвы: «Парикмахерских и салонов красоты для буржуазии тут не найти, но подстричься и сделать маникюр можно. Фитнес-залы в небольшом количестве тоже присутствуют».

Иначе ситуация обстоит с учебой. «Как мать двоих детей, я рада, что в районе есть десятки школ и детских садов, поликлиники…. Вот только растить их в таком месте не хочется», – сетует она.

Большинству же молодых людей приходится ездить за развлечениями ближе к центру.

«У нас тут царит пролетарский шик, ну и развлечения соответствующие. Кинотеатров толковых нет. На шоппинг надо ехать на «Партизанскую» или в Сокольники. Из кафе – фастфуд вроде Макдоналдса или парочка крафтовых бургерных.

Зато алкомаркетов и донеров с шаурмой – сколько хочешь. Заняться нечем – остаются семейные посиделки с салатами. Надеюсь, со временем и к нам придет прогресс. В ближайшем будущем у нас появится отдельная станция метро», – рассказывает жительница района.

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