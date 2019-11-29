РИАМО - 29 ноя. Современный производственный комплекс по производству кормов для животных «Мустанг Технологии Кормления» официально открылся в подмосковном Ступине, общий объем инвестиций составил более 1,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИАМО.

Основная компетенция компании «Мустанг» – это эффективные технологии кормления для сельскохозяйственных животных, помогающие российским животноводческим хозяйствам раскрывать их потенциал и оставаться прибыльными.

Линейка продукции «Мустанг Технологии Кормления» представляет собой полноценную программу кормления для животных всех возрастов и физиологических групп.

Продуктовый портфель компании включает высококачественные заменители молока, премиксы, концентраты, комбикорма и эффективные кормовые добавки для молочного и мясного скота, свиней и птицы.

В 2018 году оборот группы компаний «Мустанг» составил 3,6 миллиарда рублей, объем выпуска продукции – 61 тысяча тонн.

Завод начали строить в феврале 2018 года. В мае 2019 года строительство завершили, и были начаты тестовые выработки. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории.

Полностью автоматизированный завод «Мустанг Ступино» укомплектован оборудованием ведущих мировых производителей. Объемы производства в год - 100 тысяч тонн концентратов, 20 тысяч тонн премиксов. Общая площадь комплекса – более 10 тысяч квадратных метров. Производственные площади занимают более 8,5 тысяч квадратных метров, складские помещения – 2 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций — более 1,6 миллиарда рублей.

Общее количество персонала планируется увеличить до 70 человек.

Развитие экспортного направления является одним из приоритетов нового предприятия. В настоящий момент компания проходит процедуру получения разрешительной документации на экспорт.

Объемы отгрузок за рубеж в IV квартале 2019 года ожидаются на уровне 300-500 тонн.