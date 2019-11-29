РИАМО - 29 ноя. С момента запуска программы реновации в Юго-Западном административном округе столицы под заселение передали восемь современных жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Программа реновации жилищного фонда на юго-западе столицы началась с заселения двух домов в Южном Бутове на улице Изюмской, дом 49, корпус 2, и дом 55, корпус 1, в июле прошлого года. К настоящему времени переданы под заселение восемь новостроек жителям 18 пятиэтажек», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Руководитель департамента городского имуществ Москвы Максим Гаман уточнил, что в рамках программы реновации в ЮЗАО переселяются 847 семей в районах Южное Бутово, Академический, Коньково, Котловка. Более 90% семей уже заключили договоры на получение новых квартир. Еще 27 семей приглашены для заключения договоров в ближайшее время.

По его словам, в районах Академический и Южное Бутово полностью расселены шесть домов.

Как добавил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, на сегодняшний день в округе строятся 14 жилых домов на 2565 квартир для переселения по программе реновации. Жилая площадь составляет более 146 тысяч квадратных метров.

«До конца года мы планируем приступить к строительству еще на шести площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации на территории округа», — отметил Бочкарев.

В Юго-Западном округе в программу реновации включено 520 домов, подобрана 41 стартовая площадка.

Всего в рамках программы реновации в столице планируют расселить 5173 дома. Программа была утверждена в августе 2017 года.