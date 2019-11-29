РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска просят до 17 декабря передать в управляющую компанию МУП «СЕЗ» показания индивидуальных приборов учета, иначе расчет произведут по среднемесячному потреблению, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ»! Выпуск декабрьского единого платежного документа (ЕПД) сдвигается на более ранний срок в связи с тем, чтобы можно было рассчитаться за коммунальные услуги до Нового года. Поэтому рекомендуем вам передать показания индивидуальных приборов учета до 17 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

В противном случае плату за коммунальные услуги, начисляемую на основании показаний индивидуальных приборов учета, рассчитают по среднемесячному потреблению или по нормативу. Перерасчет за декабрь 2019 года сделают в январе 2020 года согласно показаниям, переданным в январе.