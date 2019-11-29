РИАМО - 29 ноя. В подмосковной Истре в 2019 году провели и заключили с помощью электронного магазина более 3,5 тысяч контрактов на сумму 198 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В Истре состоялась встреча «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития», в которой приняли участие представители бизнес-сообщества, администрация городского округа и общественные организации. На встрече обсудили успехи округа в сфере электронных продаж.

«По данным на текущий год, в округе Истра проведено и заключено более 3,5 тысячи контрактов посредством электронного магазина на общую сумму 198 миллионов рублей», - сказал начальник юридического отдела МКУ «Центр закупок» Истры Денис Пантюхин.

В ходе мероприятия обсудили нарушения закона о контрактной системе, специфику работы в электронном магазине, а также получили компетентные ответы на все волнующие вопросы.

«Основная задача встреч с представителями бизнеса и заказчиками - ответить на важные вопросы: зачем мы это делаем, почему, и какой результат мы хотим достичь. Система закупок не стоит на месте, она развивается», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В мероприятии приняли участие: первый заместитель главы городского округа Истра Игорь Прудников, председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова, заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин.

Фатин призвал всех представителей бизнес-сообщества активнее давать обратную связь в целях совершенствования работы электронного магазина.