РИАМО - 29 ноя. В поселении Сосенское в новой Москве открылся центр «Мои документы», где можно получить свыше 270 услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Теперь жители могут получить необходимые услуги рядом с домом и по удобному графику. Офис стал третьим полноценным центром «Мои документы» в ТиНАО», — говорится в сообщении.

Теперь в Сосенском больше нет необходимости в местном территориальном подразделении. В новом двухэтажном центре посетители могут получить полный список услуг и дополнительных сервисов. Здесь открыты 42 окна для приема, есть зона ожидания с диванами, установлены табло электронной очереди, создан детский уголок.

Для посетителей с колясками и инвалидов вход в здание оборудовали пандусом и подъемником.

В центрах госуслуг «Мои документы» предоставляют более 270 услуг. 98% из них можно получить вне зависимости от места регистрации в столице. Центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.