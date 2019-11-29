РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Представители администрации подмосковного Подольска после встречи с жителями поставили перед управляющей компанией домов на Литейной улице ряд задач по устранению недочетов, в том числе проведению санобработки подвалов и ремонту козырьков, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Выездная встреча представителей администрации с жителями многоквартирных домов ни улице Литейная состоялась 28 ноября. Во время встречи с жителями обсудили благоустройство близлежащих территорий, своевременную уборку подъездов, систематическое наблюдение за ходом выполненных работ и правила содержания дворовых территорий.

«По итогам встречи представители администрации поставили ряд задач для управляющей компании. В том числе довести до жителей программу капитального ремонта, сделать покрытие входных групп менее скользким, провести санитарную обработку подвалов, рассмотреть вопрос по ремонту козырьков», – говорится в сообщении.

По всем возникающим вопросам работы управляющих компаний и предоставления жилищно-коммунальных услуг жители могут обращаться в комитет по ЖКХ администрации городского округа по телефону: 8(496)755-57-93, а также в приемную замглавы администрации Подольска по жилищно-коммунальному комплексу по телефону: 8(496)755-57-91.