РИАМО - 29 ноя. 1 декабря в Ленинском округе традиционно пройдут праздничные мероприятия в честь начала зимы, в этот день зажгут новогодние елки, а в Видном проведут парад Дедов Морозов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В городе Видное в этот день более 30 Дедов Морозов по традиции пройдут парадом от Историко-культурного центра по Советскому проезду к Центральной площадке у кинотеатра «Искра». Здесь с 17:20 для детей и взрослых районный центр культуры и досуга проведет веселую анимационную программу», - говорится в сообщении.

В 18:00 Деды Морозы зажгут огни на Центральной елке города. Кроме того, елки зажгут в Центральном и Расторгуевском парках, а также на площадке у дома №3 на улице Березовая, где в 18:00 начнутся игровые программы.

В усадьбе Тимохово-Салазкино праздник начнется в 18:15, а засветятся елки – в 19:00. На площадке у детского сада «Золотой ключик» по улице Фокина также проведут праздничные мероприятия, они начнутся в 18:30.

Всего игры, песни, танцы, интерактивные программы организуют для жителей городского округа на 12 площадках. Все игровые и анимационные программы подготовлены силами учреждений культуры и дополнительного образования муниципалитета.