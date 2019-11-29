РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. Почта Деда Мороза работает в Малаховском парке подмосковных Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Для посетителей Малаховского парка культуры и отдыха открыта фотозона и работает почта Деда Мороза», – говорится в сообщении.

В Малаховский парк вход свободный, почтовый ящик стоит на сцене вместе с елкой.

Также в четверг в 16:00 в парке для детей и родителей состоится интерактивная программа. Мероприятие пройдет по адресу: Театральный проезд, дом №1.