РИАМО - 29 ноя. На автобусах ночных маршрутов в столице с начала 2019 года совершили более 1 миллиона поездок, эти маршруты связывают центр города с отделенными районами после закрытия метро и завершения работы других видов общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ночные автобусы — это удобный способ добраться до дома в позднее время. При этом горожане могут сэкономить свои средства на такси. Каждую ночь эти автобусы перевозят около четырех тысяч пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что самым популярным стал маршрут М10 Лобненская улица — метро «Китай-город», на автобусах которого совершают около 600 поездок каждую ночь.

Сейчас все ночные автобусы, кроме автобусов маршрута Б, отправляются от станции метро «Китай-город», где находится пересадочный узел для маршрутов «Магистраль». С 01:00 до 05:30 каждые полчаса отсюда отправляются автобусы Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, М10, Н11.

Автобусы останавливаются только по требованию, или если на остановке есть люди. Интервалы движения составляют 15-30 минут.