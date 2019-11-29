РИАМО - 29 ноя. Подмосковная «Холдинговая компания Элинар» произвела 18 миллионов яиц за девять месяцев, а ее валовое производство птицы в живом весе на убой за это же время составило 57,3 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В сутки фабрика выпускает 50 тысяч килограммов различных куриных изделий. Валовое производство птицы в живом весе на убой за девять месяцев текущего года составило 57,3 тысячи тонн. Это на 3 тысячи тонн больше аналогичного периода прошло года. За весь 2018 год здесь произведено 75,5 тысячи тонн», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что эта птицефабрика полного цикла является самой крупной компанией в Московской области по производству мяса бройлера, является новатором в разработке и продажах куриных полуфабрикатов высокого качества.

«Продукция известна как в стране, так и за рубежом. Производственные площадки расположены в Наро-Фоминском городском округе, Чехове и Богородском округе региона. Поголовье птицы на сегодняшний день здесь составляет порядка 40 миллионов голов», - отметил Разин.

На предприятии также содержится родительское стадо птицы для производства инкубационного яйца, валовое производство которого за 2018 год составило 24,1 миллиона штук.

«А за девять месяцев этого года предприятие произвело 18 миллионов штук яиц. Думаю, показатели 2019 года превысят прошлогодние», - подчеркнул Разин.

Подмосковная «Холдинговая компания Элинар» отмечает свой 140-летний юбилей. Разин планирует посетить компанию и поздравить с юбилеем руководство и всех сотрудников.

В холдинг входят ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» и АО «Элинар». На фабрике внедрены прогрессивные технологии производства, управления и маркетинга. Также использование передовых селекционных технологий и международного опыта птицеводства позволяют обеспечить выпуск по-настоящему качественных продуктов.

«Элинар» является и племенным заводом по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

«Здесь содержится также более 800 голов КРС. Более 2 тысяч тонн молока этого племзавода можно приплюсовать к общим надоям региона с начала года», - уточнил Разин.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в середине ноября подводило итоги работы сельскохозяйственных предприятий области. В номинации «Производство мяса скота и птицы» птицефабрика «Элинар-Бройлер» стала абсолютным победителем.