РИАМО - 29 ноя. Новый способ мошенничества в отношении владельцев банковских карт появился в России, особенно стоит быть осторожными пожилым людям и женщинам, пишет в пятницу газета «Известия».
Мошенники модифицировали старые схемы автоподставщиков, наперсточников и «потерявших» кошелек.
«Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска – пожилые люди и женщины. <…> Схема проста, но эффективна, при этом почти не имеет рисков, утверждают эксперты и советуют не поддаваться на уловки мошенников», – говорится в сообщении.
Пользователь Facebook Серж Гатилов описал новую схему. В очереди к банкомату человек якобы забывает свою карту в картоприемнике. Следующий клиент, который уже также вставил в банкомат свою карту на автомате вынимает ее и отдает мошеннику. После этого «забывчивый» клиент проверяет баланс и уверяет, что с его счета только что сняли деньги, сумма может варьироваться. Рядом сразу появляется и свидетель, который поддерживает версию мошенника.
«Дальше все просто. «Пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек», – уточняется в материале.
Как отметил адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, мошенники выбирают место и время, когда у банкоматов немного людей. Кроме того, злоумышленники определяют жертву по внешнему виду – выбирают тех, кто может стушеваться, например, пожилых одиноких людей. Обычно мошенникам отдают деньги, потому что суммы они называют небольшие – порядка 5-10 тысяч рублей.
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников?
12 вопросов | Пройден 3924 раза
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Вы почти угадали! Номер 900 Сбербанк использует как основной канал общения с клиентами – информирование о движении денег на счете клиента, операциях, специальных предложениях и акциях. Также это короткий номер кол-центра Сбербанка, на который клиент может позвонить в любое время. Но опрос о качестве клиентского обслуживания Сбербанк проводит с номера 9000.
9000
Верно!
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (2/12)
Вы решили поменять оператора мобильной связи, а заодно и номер мобильного телефона. Новый оператор предложил Вам удобный и легкий номер. Какую информацию вы сообщите в банк?
Ничего не буду сообщать. Не понимаю, для чего Банку эта информация.
Эта информация нужна банку, чтобы отключить Мобильный банк от старого номера и клиент мог «привязать» услугу е к новому номеру через устройство самообслуживания. Также банку необходимо обновить контактные данные клиента в базах, чтобы корректно происходило информирование клиента.
Позвоню в кол-центр или зайду в офис банка, проинформирую, что сменился номер и сообщу новый.
Верно!
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (3/12)
Вам на мобильный телефон звонит сотрудник полиции, представляется, говорит, что ваш близкий родственник стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. Сам родственник получил травмы и разговаривать не может. А родственники погибшего готовы замять дело за сумму 200 тысяч рублей, которые необходимо срочно перевести на карту другого банка. Как вы поступите:
Конечно, переведу! А дальше разберемся, не бросишь же близкого человека в беде.
Ни в коем случае! На это мошенники и рассчитывают. Для начала позвоните близкому, который якобы оказался в беде. Обратитесь в полицию.
Выслушаю звонящего, запишу его контактные данные. Позвоню в полицию, уточню, есть ли у них такой сотрудник. Но рассказывать суть происходящего не буду. Вдруг у родственника действительно беда!
Удостовериться в том, что сотрудник полиции «настоящий», конечно, нужно. И все же сначала позвоните своему родственнику, который якобы оказался в беде.
Положу трубку. Это известная мошенническая схема. Но на всякий случай позвоню родственнику — давно не слышались!
Верно!
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (4/12)
В социальной сети написала подруга: «Привет! Как дела? Скажи, ты можешь мне помочь? Срочно надо оплатить кредит, а зарплату задержали. Не займешь до конца недели 3,5 тысячи? Переведи, пожалуйста, на мой электронный кошелек».
Конечно, это же моя подруга. Сразу переведу деньги.
Аккаунт вашей подруги может быть захвачен мошенниками. Прежде чем переводить деньги, позвоните подруге и выясните, действительно ли ей требуется помощь.
Напишу подруге пару контрольных фраз типа «Как дела на работе?». И отправлю деньги.
Аккаунт вашей подруги может быть захвачен мошенниками, которые могут оказаться весьма изворотливыми и узнать место работы подруги, скопировать ее стиль письма и т.д. Прежде чем переводить деньги, позвоните подруге и выясните, действительно ли ей требуется помощь.
Первым делом позвоню подруге и выясню, отправляла ли она мне сообщение.
Верно!
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (5/12)
Вы разместили объявление на сайте: «Продам коньки. Цена — 4000 рублей». На следующий день вам позвонил человек, сказал, что купит товар, но дело в том, что он находится в другом городе, и приедет только через несколько дней. При этом готов уже сегодня перевести предоплату за него. Но, чтобы подтвердить его перевод, покупатель просит вас подойти к банкомату Сбербанка и совершить определенную последовательность действий.
В срочном порядке позвоню по номеру, с которого пришло SMS.
Ни в коем случае! SMS-сообщения Сбербанка по картам рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000, 9001, 8632, 6470, SBERBANK). Обратитесь с вопросами в контактный центр банка по телефонам: 8-495-500-5550, 8-800-5555550 или 900 (с мобильного).
Проигнорирую сообщение. Банк не рассылает сообщений с посторонних номеров.
Лучше уточнить ситуацию в контактном центре банка по телефонам: 8-495-500-5550, 8-800-5555550 или 900 (с мобильного).
Позвоню по номеру 900 и проверю статус моей карты.
Верно!
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (7/12)
Вам пришло SMS-сообщение от службы судебных приставов: «Ваше имущество арестовано. Подробности по ссылке». Что вы предпримете?
Перейду по ссылке, посмотрю, почему наложили арест.
Ни в коем случае не переходите по ссылкам с незнакомых номеров, это могут быть мошенники! За разъяснениями ситуации обратитесь в службу судебных приставов вашего района.
Не буду переходить по ссылке — она может быть заражена вирусом.
Правильно!
Постараюсь найти телефон судебного пристава по моему участку и навести справки.
Главное — ни в коем случае не переходите по ссылке.
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (8/12)
Вы работали в интернете, но вдруг открылась страница Сбербанка, на которой указано, что вы победитель акции, стали 50-миллионным клиентом банка и за это вам положен денежный приз. Для его получения вам необходимо ввести данные своей карты.
Да ничего не буду делать, я же не совершал никаких покупок
Действовать нужно безотлагательно! Срочно звоните на номер 900 с мобильного или на телефон горячей линии банка 8-800-555555-0 (расположен на оборотной стороне банковской карты) и уточните, что происходит.
Срочно позвоню на номер 900 с мобильного или на телефон горячей линии банка 8-800-555555-0 (расположен на оборотной стороне банковской карты) и уточню, что происходит.
Верно!
Зайду в «Сбербанк Онлайн» и посмотрю, реально ли произошло списание суммы. Если сумма списана, дойду до отделения банка в ближайшие дни, чтобы разобрались.
Действовать нужно безотлагательно! Срочно звоните на номер 900 с мобильного или на телефон горячей линии банка 8-800-555555-0 (расположен на оборотной стороне банковской карты) и уточните, что происходит.
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (11/12)
Вы находитесь в кафе, пользуетесь общедоступной сетью Wi-Fi. Вам необходимо оплатить покупку в интернете. Как вы поступите?
Оплачу, да и все. Я же подтверждаю покупку одноразовыми паролями. Это безопасно.
Свободные сети наиболее уязвимы к действиям мошенников. Если вы не можете отложить покупку до того, как доберетесь до защищенной сети, проверьте, что на вашем устройстве активирован антивирус. А сайт, с которого вы совершаете платеж, начинается с https. Защищенное соединение отмечено значком в виде замка в адресной строке. Выберите проверенный браузер.
Отключусь от сети Wi-Fi и воспользуюсь мобильным трафиком.
Не забудьте проверить, что сайт, с которого вы совершаете платеж, работает по протоколу https. Защищенное соединение отмечено значком в виде замка в адресной строке. Выберите проверенный браузер.
Удостоверитесь в том, что ваше устройство защищено антивирусом. Проверите, что сайт, с которого вы совершаете платеж, работает по протоколу https. Защищенное соединение отмечено значком в виде замка в адресной строке. Выберете проверенный браузер.
Верно!
Как определить, станете ли вы жертвой мошенников? (12/12)
Какие данные требуется ввести для регистрации и входа в приложение «Сбербанк Онлайн»?
Логин или идентификатор для «Сбербанк Онлайн», 5-символьный пароль, направленный в SMS-сообщении с номера 900. В завершении регистрации необходимо ввести 5-символьный постоянный пароль, известный только вам, для входа в приложение.
Верно!
Номер паспорта, карты, мобильного телефона.
Для регистрации в приложении требуется только логин для «Сбербанк Онлайн», а для входа — 5-символьный пароль и одноразовый пароль. В завершение регистрации для входа в приложение необходимо ввести 5-символьный постоянный пароль, известный только вам. Если от вас требуют любую другую персональную информацию (номер паспорта, карты, мобильного телефона и пр.), прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.
Номер карты и мобильного, а также одноразовый пароль.
Для регистрации в приложении требуется только логин для «Сбербанк Онлайн», а для входа — 5-символьный пароль и одноразовый пароль. В завершение регистрации для входа в приложение необходимо ввести 5-символьный постоянный пароль, известный только вам. Если от вас требуют любую другую персональную информацию (номер паспорта, карты, мобильного телефона и пр.), прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.
Ваш кошелек в безопасности!
Поздравляем! Вы правильно ответили на все вопросы и никогда не попадетесь на удочку мошенникам. Поделитесь своими знаниями с близкими. Обучить друзей финансовой безопасности поможет этот тест. Если у вас возникнут сомнения и вопросы по операциям с картой, позвоните в службу помощи Сбербанка по номеру 8-800-555555-0.
Вы многое знаете о финансовой безопасности, однако в стрессовой ситуации можете сделать неверный шаг. Пройдите тест еще раз, прочитайте внимательно ответы. Обучитесь сами и убедитесь, что ваши близкие знают эти элементарные правила. Если у вас возникнут сомнения и вопросы по операциям с картой, позвоните в службу помощи Сбербанка по номеру 8-800-555555-0.
К сожалению, вы легко можете стать жертвой мошенников. И, кажется, вы совсем не знаете, как себя обезопасить. Пройдите тест повторно, прочитайте все ответы и выучите наизусть эти правила финансовой безопасности! Если у вас возникнут сомнения и вопросы по операциям с картой, позвоните в службу помощи Сбербанка по номеру 8-800-555555-0.
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