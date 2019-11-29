РИАМО - 29 ноя. Новый способ мошенничества в отношении владельцев банковских карт появился в России, особенно стоит быть осторожными пожилым людям и женщинам, пишет в пятницу газета «Известия».

Мошенники модифицировали старые схемы автоподставщиков, наперсточников и «потерявших» кошелек.

«Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска – пожилые люди и женщины. <…> Схема проста, но эффективна, при этом почти не имеет рисков, утверждают эксперты и советуют не поддаваться на уловки мошенников», – говорится в сообщении.

Пользователь Facebook Серж Гатилов описал новую схему. В очереди к банкомату человек якобы забывает свою карту в картоприемнике. Следующий клиент, который уже также вставил в банкомат свою карту на автомате вынимает ее и отдает мошеннику. После этого «забывчивый» клиент проверяет баланс и уверяет, что с его счета только что сняли деньги, сумма может варьироваться. Рядом сразу появляется и свидетель, который поддерживает версию мошенника.

«Дальше все просто. «Пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек», – уточняется в материале.

Как отметил адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, мошенники выбирают место и время, когда у банкоматов немного людей. Кроме того, злоумышленники определяют жертву по внешнему виду – выбирают тех, кто может стушеваться, например, пожилых одиноких людей. Обычно мошенникам отдают деньги, потому что суммы они называют небольшие – порядка 5-10 тысяч рублей.