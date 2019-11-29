РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» с начала текущего года заключил более 2 тысяч договоров на вывоз мусора в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель компании.

28 ноября в ДК имени Лепсе в Подольске прошел форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом». Руководитель Чеховского филиала регоператора МСК-НТ Елена Ведерникова рассказала об итогах деятельности компании за 11 месяцев и ответила на вопросы жителей.

«Благодаря активной работе в Подольске за 11 месяцев заключили 2151 договор. Для предоставления услуги по обращению с ТКО подписали договора со всеми управляющими компаниями округа и муниципальными учреждениями. Однако только около 40% частных предприятий и организаций имеют договоры на вывоз ТКО. Это приводит к тому, что несмотря на соблюдение графиков вывоза, наполнение контейнеров иногда происходит в течение нескольких часов, и компания вынуждена в таких случаях вывозить мусор по два-три раза в день», – сказала представитель.

На сегодняшний день в Подольске установлено 4141 серых баков, из них – 2706 у многоквартирных домов (МКД). Потребность округа в контейнерах для смешанного сбора ТКО удовлетворена более чем на 100%. Синих баков для раздельного сбора сейчас в округе 717, из них 653 расставлены на площадках МКД. Обеспеченность баками для стекла, пластика, бумаги и металла приближается к 100%.

Любые жалобы жителей по вопросу вывоза отходов попадают в межведомственную систему электронного документооборота. Каждое обращение фиксируется, рассматривается и решается. Поэтому процент нарушений вывоза мусора стабилен и не поднимается выше 5%.