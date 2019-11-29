РИАМО – 29 ноя. Новый вирус для операционной системы Android может сам заходить в мобильное банковское приложение и переводить денежные средства, уже зафиксированы несколько случаев, сообщает РБК.

«Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества – трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив)», – говорится в материале.

Новый вид хакерских атак появился еще весной 2019 года, когда был обновлен Android-троян Gustuff. Тот тип вируса угрожал только 100 иностранным банкам, но новые атаки уже фиксируют кредитные организации РФ. С вирусом уже столкнулись клиенты минимум двух российских банков.

Механизм атак изучила компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности. Выводы компании представлены в ежегодном докладе Hi-Tech Crime Trends 2019.

Появление нового вида троянов подтвердили в антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Однако, как заметил эксперт компании Виктор Чебышев, случаи, когда вирус управлял банковским приложением, единичны.