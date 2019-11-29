РИАМО - 29 ноя. Столичные следователи просят суд арестовать трех фигурантов уголовного дела о продаже новорожденного мальчика, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело в отношении двух женщин и мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ «Торговля людьми», - сказала Иванова.

По ее словам, летом текущего года 22-летняя беременная девушка договорилась с семейной парой о продаже своего ребенка после родов. В итоге она так и сделала — новорожденного мальчика отдала в семью. Об этом стало известно правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело.

Теперь следствие намеревается ходатайствовать о заключении под стражу и семейной пары, и девушки, продавшей новорожденного.