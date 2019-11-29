РИАМО - 29 ноя. На единый номер спасения 112 в Подмосковье поступает свыше 86% всех вызовов экстренных служб, в 2015 году количество звонков составляло лишь 42% от общего числа, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Остальные 14% вызовов поступают на традиционные номера 01, 02, 03 и 04, а также 101–104». Для безопасности и удобства жителей Подмосковья эти номера не выводятся из эксплуатации. На звонки по этим номерам также осуществляется оперативное реагирование», – говорится в сообщении.

Более 66% обращений на номер 112 адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 27% – полиции и ГИБДД, остальные 7% – пожарной охране, аварийной газовой службе и другим службам. Ежедневно в подмосковную систему-112 поступает порядка 22 тысяч вызовов.

Система-112 Московской области становится все более востребованной среди жителей и гостей региона. Вызов через данный номер спасения имеет ряд важных преимуществ. Оператор при необходимости может вызвать на место происшествия сразу нескольких экстренных служб, что актуально при сложных происшествиях – например, серьезных ДТП с пострадавшими или при крупном пожаре.

Служба спасения Московской области нацелена на помощь всем категориям жителей. В ней организовано круглосуточное дежурство операторов, в том числе операторов психологов, сурдопереводчиков, лингвистов. Задача службы-112 – оказать необходимую помощь каждому обратившемуся.