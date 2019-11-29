РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 ноя. Активисты нашли товары со вскрытой упаковкой в торговом зале сетевого магазина в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Члены и сторонники партии «Единая Россия» проверили магазин «Пятерочка» на улице Соколова в микрорайоне Юбилейный в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль». В этом магазине активисты осмотрели различные категории товаров: соки и молочную продукцию, яйца, охлажденные мясные и куриные полуфабрикаты, а также овощи и фрукты.

«По итогам проверки в магазине были зафиксированы нарушения в части целостности упаковки йогуртов и яиц. О выявленных нарушениях партийцы сообщили администрации магазина, после чего товары с поврежденной упаковкой были сняты с реализации», – говорится в сообщении.

Партпроект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.