РИАМО – 29 ноя. Минфин России нашел у миллиардеров из списка Forbes потенциальные проекты на 70 триллионов рублей, до 2024 года власти рассчитывают привлечь как минимум 30 триллионов рублей из них, пишет в пятницу газета «Известия».

Минфин России провел опрос владельцев крупнейших компаний России и миллиардеров при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». В ведомстве хотели узнать, сколько денег компании и миллиардеры готовы вложить в экономику при условии принятия законопроекта.

«Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 триллионов рублей. То есть запрос (на регулирование — ред.) велик», — сказал замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

Он отметил, что до 2024 года Минфин России планирует привлечь как минимум 30 триллионов рублей из этой суммы.

Согласно законопроекту для инвесторов гарантируется неизменность условий ведения бизнеса. Общий режим защищает на три года от любых норм, которые ухудшают условия для инвестиций. Проектный режим гарантирует неизменность ставок по ряду налогов от 6 до 20 лет, условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий минимум на три года.

Чтобы действовать в таких условиях, инвестору нужно заключить соглашение с государством и вложить не менее 250 миллионов рублей, если проект реализуется в социальной сфере, 1,5 миллиарда рублей – если в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 миллиардов рублей – в других областях. Если государство нарушит соглашение, инвестору компенсируют ущерб. Сам инвестор обязуется довести проект до конца.

В Госдуме и Совете Федерации эту идею в целом поддержали, но в Госдуме сам законопроект раскритиковали. Депутаты профильных комитетов Госдумы отметили, что в документе есть дискриминация регионов.