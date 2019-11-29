РИАМО - 29 ноя. В подземке планируют разместить 680 плакатов, благодаря которым пассажиры смогут узнать интересные факты об истории московского театрального искусства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы постарались отобрать наиболее интересную информацию, которая могла бы вдохновить горожан на дальнейшее самостоятельное изучение театральной истории Москвы. Это интересные факты о легендарных постановках московских театров, талантливых актерах и режиссерах, чьи судьбы неразрывно связаны с нашим городом», - сказала куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

На станции «Таганская» плакаты рассказывают о предпринимательской деятельности Константина Станиславского и о знакомстве Владимира Высоцкого с Театром на Таганке.

На станции «Чкаловская» можно узнать, как любовь к животным помогла Константину Райкину поступить в Щукинское училище. На станции «Тверская» плакат расскажет, в каком возрасте началась актерская карьера Татьяны Пельтцер, которая запомнилась зрителям по ярким ролям пожилых женщин.

Также на плакате на станции «Чеховская» можно будет прочесть, кто учил петь Николая Караченцова для спектакля «Юнона и Авось».

Все плакаты входят в цикл «Литература и театр» просветительского проекта «Привет, Москва!», который стартовал в метро осенью 2018 года.