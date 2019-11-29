РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. Коллекцию новогодних елочных игрушек представят в Мытищинской картинной галерее 30 ноября, среди экспонатов есть как советские украшения, так и современные, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

«С пятницы (30 ноября – ред.) приходите в картинную галерею за новогодним настроением! На втором этаже вы сможете посмотреть на экспозицию новогодних елочных игрушек, среди которых небольшая серия советских украшений и коллекция современных елочных фигурок и шаров таких фабрик, как «Елочка», «Ариэль», «Винтажный шар» и другие.

Современные елочные игрушки можно будет не только посмотреть, но и приобрести», – говорится в сообщении.

Для посещения экспозиции новогодних игрушек необходимо приобрести входной билет, его стоимость составляет 80 рублей, для льготной категории граждан предусмотрены скидки. Галерея открыта для посещения со среды по воскресенье, понедельник и вторник – выходные дни. Расположена по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36/7. Телефон: +7(498)720-54-40.

Мытищинская картинная галерея – новый крупный центр культуры и искусства в Подмосковье с экспозиционной площадью 400 квадратных метров. Основное направление картинной галереи – выставочная деятельность, формирование коллекций произведений искусства различных жанров и направлений, поиск новых талантов.