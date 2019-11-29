РИАМО - 29 ноя. Из-за расширения зон «грузового каркаса» в столице установили более 1 тысячи дорожных знаков, все они начнут действовать с 1 декабря, сообщил журналистам первый заместитель руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Ансар Арифуллин.

В Москве происходит деление улиц на две зоны - «грузовой каркас» и «жилая застройка». В зоне «грузового каркаса» допустимо свободное движение грузовиков. В «жилой застройке» движение автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн допускается только для обслуживания предприятий или жителей. Задача «грузового каркаса» - уменьшение количества транзита грузовиков через жилые районы.

«Мы наблюдаем положительную динамику в округах, где введен «грузовой каркас». В планах развивать (его - ред.) на всю территорию города в 2020 году. Мы установили 1,1 тысячи знаков на 122 участках улично-дорожной сети. В ночь на 1 декабря они будут расчехлены», - сказал Арифуллин.

Он добавил, что грузовых машин вне зоны «грузового каркаса» за последний год стало меньше почти на 22%. В связи с этим наблюдается общее улучшение трафика на 4-5%.