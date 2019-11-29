РИАМО - 29 ноя. Компания-перевозчик после запуска МЦД получила порядка 10-15 замечаний по железнодорожной инфраструктуре, их будут устранять, предусмотрена глобальная программа стандартизации, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

От пассажиров поступали жалобы на несовпадение уровня поезда и платформы. Кроме того, возникала проблема с местами остановок более коротких семивагонных составов «Иволги».

«На той части пути, где поезда проходят по существующей инфраструктуре, платформы какие были раньше, такие и остались. У нас есть программа вместе с «Российскими железными дорогами» на следующих этапах стандартизировать все, переделать и достроить старые платформы. Это процесс, который долго не будет прекращаться, с тем чтобы инфраструктуру сделать максимально комфортной», - сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

Он подчеркнул, что планируется обновление платформ, возведение новых поземных переходов, обустройство залов для пассажиров.

По его словам, несовпадение уровня поезда и платформы - это проблемы существующей инфраструктуры, а не новых поездов «Иволга».

«Ширина поезда и высота не поменялись - это стандартный габарит и для ЭП2Д, и для «Иволг», и для «Ласточек». Что касается «Иволг», у пассажиров достаточно высокая оценка этого поезда, комфортности поездки в нем», - добавил Ликсутов.

Что касается мест остановок поездов, то заммэра напомнил, что с такой проблемой уже приходилось сталкиваться в Москве.

«С проблемой коротких поездов мы сталкивались еще на МЦК, в частности на станции «Лужники», где платформа длинная и выход находится с краю. Пассажиры привыкли к этому месту остановки вагонов, поэтому, когда пустили более короткий поезд, большое количество людей вынуждены были садиться в крайние вагоны», - рассказал он.

По словам Ликсутова, такая ситуация приводила к неравномерному распределению пассажиров по вагонам — в головных вагонах была давка, а в середине пусто. Причиной этого стали старые привычки пассажиров и отсутствие достаточной информации о смещении места остановки.

На МЦД проводилась соответствующая информационная компания: появились указатели, листовки, а также разместили наклейки в метро и на вокзалах.

«Безусловно, можно было сделать навигацию еще удобнее, и мы об этом перевозчику сказали. Информации никогда не бывает много, потому что каждый воспринимает ее по-своему. Мы поручили ЦППК в ежедневном режиме отслеживать все комментарии в соцсетях и районных группах, в первую очередь потому, что физических обращений к перевозчику не очень много», - добавил заммэра.

В ЦППК будут следить за мнением пассажиров и реагировать на него. Так, будут добавляться или передвигаться информационные таблички, чтобы они были более заметны.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Временно, до 8 декабря включительно, проезд на диаметрах будет бесплатным. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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