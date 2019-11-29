РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Активисты поселка Дубровицы подмосковного Подольска попросили общественников посодействовать в строительстве тротуара на Беляевской улице, сообщил «РИАМО в Подольске» член общественной палаты округа Андрей Филимонов.

28 ноября общественная палата Подольска провела очередной прием граждан, в ходе которого жители поселка Дубровицы обратились с просьбой посодействовать в строительстве тротуара на Беляевской улице.

«Данный вопрос поднимается жителями уже не в первый раз. К сожалению, его решить не так просто. Дело в том, что данная дорога является региональной, а для того, чтобы построить тротуар, нужно раздвинуть ее границы. Ситуация осложняется и частными домовладениями, построенными близко к дороге. В любом случае, данный вопрос мы взяли под контроль», – сказал Филимонов.