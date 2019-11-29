РИАМО - 29 ноя. В преддверии открытия нового сезона «Зимы в Подмосковье» Дмитровский городской округ представляет свои достопримечательности в туристско-информационном центре (ТИЦ) «Наше Подмосковье» в зоне вылета аэропорта Домодедово, кроме того, гости презентации могут угоститься домашним зефиром, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Презентация туристского потенциала городского округа продлится до 15:00. Сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» рассказывают гостям о местах притяжения округа, спортивных активностях и гостиницах. В рамках мероприятия проходит дегустация и продажа домашнего зефира от кондитера Светланы Девизы.

«Сегодня гости дегустируют зефир, который делаю я сама. Он содержит в себе натуральные продукты без красителей, консервантов и усилителей вкуса. Зефир готовится из своих ягод, из своего ягодного пюре. Здесь представлен зефир из клубники, малины, черной смородины, сливы, клюквы и микс из черной смородины, малины и яблока», - сказала Девиза.

Также в центре «Наше Подмосковье» отдельно представлен «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», зимний сезон в котором откроется 7 декабря в рамках программы «Зима в Подмосковье».

«К открытию мы готовим склоны, два склона уже готовы. Будут зимние забавы - катания на санях, на собачьих упряжках. Также мастер-классы для детей, где они будут традиционно рисовать русские орнаменты, раскрашивать крафт пакеты зимними узорами и лучший крафт пакет, конечно, получит приз», - сказала директор по развитию центра активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» Ольга Суворова.

Она отметила, что праздничные мероприятия продлятся до двух часов ночи.

Презентация туристского потенциала Дмитровского городского округа в аэропорту завершится интерактивной программой «Свадебный обряд», гости которой станут частью «свадебного поезда» крестьянской среды XIX века. Каждый участник сможет примерить на себя роль невесты или жениха, свата или брата. В программе будут использованы сарафаны, рубахи, платки и прочие аксессуары русского народного костюма.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в регионе. Проект подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье» стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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