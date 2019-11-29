РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. Более 100 школьников из Мытищ познакомились с различными профессиями в рамках окружной профориентационной конференции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«28 ноября состоялось очередное мероприятие Мытищинского школьного парламента – окружная профориентационная конференция «С заботой о будущем» для обучающихся 10-11 классов. Всего в конференции приняли участие более 100 обучающихся старших классов школ городского округа Мытищи. Цель конференции – предоставление школьникам возможности знакомства с разными профессиями, деятельностью некоторых вузов Москвы и Московской области», – говорится в сообщении.

Это второй новый проект палаты «Лидер» XIII созыва. Выбор профессии – ответственный момент в жизни школьника, определяющий во многом его будущее. Новый проект окружного школьного парламента направлен на оказание помощи старшеклассникам в выборе профессии и учреждения на ступени профессионального образования.

Перед участниками выступили работники разных сфер материального производства и непроизводственной сферы, представители Мытищинского центра занятости и МЧС России по Московской области, студенты вузов. Основные темы конференции: «Современный рынок труда», «Из первых уст», «Вчера ученики – сегодня студенты вузов».