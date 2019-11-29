РИАМО - 29 ноя. Зимой в московских парках «Сокольники», «Митино» и Измайловском для всех желающих проведут лыжные и беговые марафоны, биатлон на коньках и костюмированный забег, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Четырнадцатого декабря в «Сокольниках» состоится костюмированный бесплатный забег «Шанхайская лыжня». Участникам предстоит пройти на беговых лыжах дистанцию протяженностью 1,5 тысячи метров. <…> Главное условие — в одежде должны присутствовать элементы, напоминающие о национальных костюмах, истории и культуре Китая. Это может быть шляпка, зонтик из рисовой бумаги, веер», - говорится в сообщении.

На катке «Гигант» в «Сокольниках 11 января пройдут бесплатные соревнования по биатлону на коньках. Спортсменам нужно будет пройти дистанцию в 200 метров и поразить из лазерного пистолета пять мишеней. Принять участие в соревнованиях могут дети в возрасте от 14 лет и взрослые.

Измайловский парк 8 февраля приглашает на вечерний забег по лесным тропам Shatun Trail. Начало в 17:00. Участников в возрасте от 18 лет ждут три дистанции на выбор — 5, 10 или 20 километров. При себе необходимо иметь налобный фонарик. Участие в мероприятии платное, нужна предварительная регистрация.

В День защитника Отечества в Измайловском парке пройдет зимний забег «Пожарная миля», в котором примут участие сотрудники пожарной службы. Они могут преодолеть две дистанции на выбор - с препятствиями (1,6 тысячи метров) и без препятствий (5 километров). Пожарные будут бежать в полном комплекте боевой одежды.

В ландшафтном парке «Митино» 22 декабря состоится забег «9 К. Митино. Новогодний». Любителей спорта ждет живописный маршрут протяженностью 9 километров с крутыми спусками и подъемами. Принять участие в забеге смогут москвичи от 16 до 55 лет.

В первый день нового года в этом же парке всех желающих приглашают на благотворительный новогодний забег «Подъем 1 января». Для участников подготовят четыре дистанции.

Зимой будут работать 1418 городских катков. А когда в Москве образуется устойчивый снежный покров, специалисты обустроят 388 лыжных трасс, 30 лыжных баз и семь горнолыжных склонов. Во дворах и в парках появятся 283 ледяные горки, снежные городки, а также более 1,7 тысячи площадок для занятий спортом и зимних игр и 22 места для катания на санях и собачьих упряжках.