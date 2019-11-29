РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 ноя. Члены общественной палаты Подольска планируют провести в 2020 году мониторинг состояния памятников, посвященных Великой Отечественной войне, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель общественной палаты округа Андрей Панарин.

В Подольске 28 ноября прошло заседание совета общественной палаты городского округа, на котором рассматривались несколько вопросов. В частности, общественники обсудили подготовку итогового доклада о состоянии гражданского общества горокруга. Также были озвучены вопросы по итогам работы комиссий, на основании которых и будет сформирован итоговый доклад.

«Доклад будет представлен на пленарном заседании общественной палаты, запланированном на вторую декаду декабря. По итогам принятия этого доклада он будет направлен главе округа и совету депутатов округа, а также будет доступен для горожан», – сказал Панарин.

Также на заседании рассматривался план работ на 2020 год и основные направления общественной палаты.

«В частности, в преддверии подготовки к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне была озвучена идея провести мониторинг целостности памятников. Она была поддержана советом и, отмечу, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для того, чтобы в 2020 году провести данный мониторинг», – отметил Панарин.