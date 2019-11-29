РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 ноя. В Мытищах коллективы библиотек, отмечающих юбилей в текущем году, получили почетные грамоты главы городского округа Виктора Азарова, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек муниципалитета.

Награждение прошло 28 ноября в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина.

«Награды получили библиотеки, которые отметили свой юбилей в этом году. Старейшей библиотекой городского округа Мытищи является Пролетарская библиотека №15, которой в этом году исполнилось 120 лет. История ее возникновения связана с историей текстильной фабрики «Пролетарская Победа» и поселком Пироговский. При фабрике в 1899 году было основано «Общество трезвости», здесь же находились чайная, библиотека, небольшой зрительный зал», – говорится в сообщении.

95 лет исполнилось Пироговской библиотеке №16. В 1924 году в Пирогове организовали избу-читальню, при ней работали бюро справок и библиотека по сельскохозяйственным вопросам. Ее открытие также исторически связано с фабрикой «Пролетарская Победа». 60 лет исполняется библиотеке №2. История библиотеки начинается с декабря 1959 года. На протяжении всех лет и в настоящее время библиотека является центром общественной и культурной жизни 25 микрорайона Мытищ.

50-летний юбилей в октябре 2019 года отметила библиотека №3. В библиотеке постоянно проходят концерты, выступления творческих объединений и коллективов, проходят встречи с писателями, краеведами, представителями клубов исторической реконструкции.

«45 лет назад в 1974 году была открыта библиотека №4. В то время она располагалась на стадионе «Энергия». Позже библиотека была переведена в помещение на первом этаже жилого дома по улице 4-я Парковая. Ее хорошо знают и любят жители микрорайона Дружба», – добавляется в сообщении.

40 лет исполняется библиотеке №12. Библиотека была открыта в 1979 году на базе пункта выдачи книг и журналов поселка Поведники. В настоящее время на базе библиотеки создан культурный, информационный и просветительский центр для сельских жителей.