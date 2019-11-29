РИАМО - 29 ноя. Во вторник, 3 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Московской области».

В мероприятии примет участие начальник УНК ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Роберт Адамян. Выступающий подробно расскажет о раскрытии и профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Московской области.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.