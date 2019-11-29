РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 ноя. В поселке Красково подмосковных Люберец 1 декабря зажгут новогоднюю елку в рамках развлекательной программы «Зажигаем звезды», сообщается на официальном сайте Красковского культурного центра.

«Жители Люберец смогут посетить 1 декабря в 17:30 развлекательно-интерактивную программу «Зажигаем звезды» в сквере Победы в Краскове. Кульминацией праздника станет зажжение новогодней елки», – говорится в сообщении.

Также гостей праздника ждет театрализованное представление с участием сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочки, игры и хороводы, зажигательные танцы, выступления солистов Красковского культурного центра и шоу-группы «Малиновка».

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Красково, улица Карла Маркса, сквер Победы.