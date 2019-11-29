РИАМО - 29 ноя. В пятницу утром в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 47 прилетов и вылетов, согласно данным «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 13 рейсов. В Шереметьеве задержали 12 прилетов и вылетов. В Домодедове отменили и задержали по 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский, задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве до 1 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и порывистого ветра. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.