РИАМО - 29 ноя. В пятницу в столице ожидаются дождь и снег, на дорогах будет скользко, водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Синоптики обещают осадки. Дождь и снег будут падать и замерзать на всем, на что попадут. Чтобы избежать пробок, сегодня лучше на метро», - говорится в сообщении.

Тем, кто останется за рулем, рекомендовали быть очень осторожными: держать максимальную дистанцию и скорость, подходящую к погодным условиям, избегать резких маневров.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера 30 ноября.