РИАМО - 29 ноя. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов раскритиковал предложение о введении 50% скидки на оплату штрафов за неоплаченную парковку, по его мнению, вводить такой дисконт не стоит, потому что штрафы в основном получают только злостные нарушители.

«В основном штрафы получают люди, которые системно не платят, постоянно забывают платить или не делают этого из «каких-то других» соображений. У этих людей штрафов, как правило, несколько. Поэтому я думаю, что сумма 5 тысяч рублей оправданна», - сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, проблемы с оплатой парковочного места в Москве возникают очень редко. При этом 98-99% автомобилистов, пользующихся парковками, все делают вовремя и никогда с проблемами не сталкиваются.

К тому же у многих оплата парковочного места доведена до автоматизма, чему способствует качество исполнения специального приложения для парковки, считает Ликсутов. Он также напомнил, что в него были добавлены возможности исправить номер автомобиля или ошибку.

«Если человек осознанно принимает решение не платить за парковку, почему мы должны подстраиваться под него, если другие платят и считают это правильным?» - подчеркнул Ликсутов.

В российском законодательстве есть норма, согласно которой при оплате штрафа за нарушения правил дорожного движения не позднее 20 дней с даты вынесения постановления можно получать скидку в размере 50%.