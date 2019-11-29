РИАМО - 29 ноя. После жалоб пассажиров на «короткие» поезда «Иволга» на Московских центральных диаметрах было принято решение в кратчайшие сроки увеличить число вагонов в составах, за два дня 20 новых поездов на МЦД-2 сделали 11-вагонными, а еще два — 10-вагонными, это позволило добавить 670 тысяч пассажирских мест в сутки, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

При этом в ближайшее время уже планируется увеличить составность вагонов на первом Московском центральном диаметре. Так, 11-вагонные «Иволги» обеспечат дополнительно 357 тысяч пассажирских мест в сутки на МЦД-1. Задачу обеспечить диаметр большими составами поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мэр Москвы такую задачу поставил: в течение двух недель увеличить составность до 10–11 вагонов, хотя с объемом перевозки и нынешний подвижной состав справляется. АО «ЦППК» дано поручение с 9 декабря обеспечить 11-вагонные «Иволги» на МЦД-1», - сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

Проект развития МЦД предусматривает обновление всего подвижного состава. За два года компания-перевозчик обязуется полностью поменять все поезда на МЦД-1 и МЦД-2 на новые «Иволги» с 11-вагонными составами.

«Мы следим за тем, чтобы это было сделано максимально быстро, даже быстрее чем за два года. Перевозчик, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), заключил большой контракт на закупку подвижного состава, чтобы полностью заменить весь подвижной состав на двух диаметрах. В рамках этого контракта они получают поезда и, соответственно, произвели замену из тех, что пришли, и из тех, что у них были в резерве», - отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что на стадии запуска проекта МЦД большую помощь оказало ОАО «РЖД», которое предоставило дополнительные поезда «Ласточка» и поезда ЭП2Д (модель, которая была до «Иволги»), чтобы обеспечить тактовую частоту поездов на диаметрах.

Движение по МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. До 8 декабря включительно проезд на Московских центральных диаметрах будет бесплатным. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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