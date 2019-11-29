РИАМО - 29 ноя. Полицейские в подмосковном Подольске задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии мошенничеств, - он обманом завладевал мотоциклами, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник позвонил по объявлению, размещенному на интернет-сайте, о продаже питбайка и договорился с владелицей посмотреть мотоцикл. При встрече возле одного из домов на улице Быковская мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что хотел бы приобрести данный питбайк для своего племянника», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленник затем под предлогом испытания технических особенностей товара попросил девушку разрешить ему проехать на нем вокруг дома, после чего скрылся в неизвестном направлении и перестал отвечать на телефонные звонки. На следующий день мужчина связался с потерпевшей и пообещал вернуть мотоцикл, если она переведет ему на карту 10 тысяч рублей.

Девушка не стала переводить деньги и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на одной из улиц Подольска. Он рассказал, что питбайк продал за 15 тысяч рублей, а полученные деньги потратил. Похищенный мотоцикл вернули потерпевшей.

«Установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на территории платной автомобильной стоянки, расположенной на улице Ульяновых. Подозреваемый обратился к охраннику, сообщив, что является собственником мотоцикла, находящегося на парковке, но в связи с утерей документов, подтверждающих право собственности, предоставить их не сможет. После чего, оплатив штраф за превышение срока аренды стояночного места, забрал транспортное средство и скрылся», – добавила Петрова.

Она уточнила, что сумма причиненного материального ущерба составила 115 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранта арестовали.