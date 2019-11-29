РИАМО - 29 ноя. Горячая линия по вопросам оказания госуслуг в столице приняла с начала года более 620 тысяч звонков, чаще всего москвичи интересовались, как восстановить пароль для доступа в личный кабинет на mos.ru или получить какую-либо услугу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить помощь в регистрации на портале mos.ru, работе на портале и написании заявления на услугу можно по телефону: +7 (495) 539-55-55. Информационно-справочная служба была открыта на базе общегородского контакт-центра 29 ноября 2011 года. За восемь лет операторам поступило порядка 5 миллионов звонков.

«Получение госуслуг в электронном виде стало для москвичей привычным. Мы видим это в том числе по статистике обращений на горячую линию. Если в 2011 году чаще всего задавали вопросы о том, для чего создан столичный портал госуслуг, чем он отличается от федерального и что необходимо для регистрации, то сейчас большинство звонков связано с вопросами о конкретных услугах и сервисах», - сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

На сегодняшний день на горячей линии работает порядка 170 операторов.