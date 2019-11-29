РИАМО - 29 ноя. Причиной давок в первые дни запуска Московских центральных диаметров стали недостаточное информирование и запутавшиеся пассажиры, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, многие пассажиры считали, что только в брендированных «Иволгах» работают тарифы МЦД.

«В итоге примерно 70% пассажиров не садились в привычные для них поезда, а ждали брендированные «Иволги», думая, что только там включается специальное тарифное решение, действующее на МЦД. <...> Почти 700 наших волонтеров объясняли пассажирам, что тарифная сетка работает на любых пригородных поездах, курсирующих в зоне работы МЦД. Но в первый день оказалось, что информации недостаточно, несмотря на масштабную кампанию, которая длилась больше года», - сказал Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что информационной кампании, которая длилась больше года, оказалось недостаточно.

«Весь поток, который вывозился до этого обычными поездами, переходил в основном в новые поезда, они переполнились. Хотя общее количество пассажирских мест, по сравнению с тем, что было раньше, увеличилось на 60% (+900 тысяч мест в сутки в рабочий день на МЦД-1 и МЦД-2) даже с учетом «Иволг» в коротком исполнении», - добавил Ликсутов.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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